CSI2* - Large-Tour - 1.45m
Int. Jumping competition (FEI Art. 220.2.1.1)
1 horses per rider allowed
This competition counts for the LONGINES ranking (group D)
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CHACOON CHERRY PS
S \ OS \ Bay \ 2017 \ CHACOON BLUE x ROBIN II Z (Z: Gestut Lewitz \ B: PK Equestrian (20022943))
Turniergemeinschaft Wohlde e.V.
TAILORMADE CONITA BLUE PS
S \ MECKL \ Bay \ 2014 \ CONTHARGOS x CHACCO-BLUE (Z: Gestüt Lewitz \ B: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630))
RV Am Wittensee
QUEEN'S ARMANI
W \ SWB \ Chestnut \ 2016 \ ARMANI CODE 9 x CHELLANO S BOY D Z (Z: Isabelle Karlsson \ B: EVERGATE STABLES LLC (20000933))
ZRFV Legden e.V.
CORNWELL 13
W \ HOLST \ Grey \ 2015 \ CORNET OBOLENSKY x LE MATIN (Z: Glania Werner \ B: Werner GLANIA (10217396))
RV St. Hubertus Wolbeck e. V.
GAZPACHO VD BERGHOEVE Z
W \ ZANG \ Bay \ 2015 \ GITANO V BERKENBROECK x CALVARO F.C. (Z: NV Vadebo \ B: European Youngsters (20002973), Hendrik SNOEK (10183301))
NIGHT STAR
W \ KWPN \ Bay \ 2018 \ A BIG BOY x CARETINO GOLD (Z: van Gestel \ B: Teus VAN DEN BRINK (10005834))
TAINA M&M
S \ HANN \ Bay \ 2013 \ TOULON x CANTURO (Z: Friedrich Grube \ B: Virginia T. BARTHOLOMAY (10129064), GLADEWINDS PARTNERS, LLC (20000427))
RFV Stall Moorhof e.V.
CABALLERO GRANDE 3
W \ HOLST \ Bay \ 2017 \ QUIBERY 3 x SAN PATRIGNANO CASSINI (Z: Stall Moorhof \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG (20022170))
RUFV Lastrup e.V.
FLO JO 4
S \ OS \ Bay \ 2017 \ FIRE AND ICE J x UNKNOWN DAM'S SIRE (Z: Böckmann Pferde GmbH \ B: Böckmann Pferde GmbH (20001209))
RV Schutterwald
UPSASA
W \ ZfDP \ Other \ 2014 \ URIKO x COER D'AMOUR (Z: Romina Perwas \ B: Klaus VIEHOF (10301848))
MACRON VAN DE VALCKENBORG
W \ KWPN \ Bay \ 2017 \ GLENFIDDICH VDL x UKATO (Z: S. Wolters \ B: Lukas HAVINGA (10134273), Stal M. de Boer (20002587))
RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V.
BRILLIANT STAR Z
H \ ZANG \ Bay \ 2018 \ BIG STAR x NABAB DE REVE (Z: Willy Blocken \ B: Yang Yang WANKE (10337171))
RV St. Georg Vorwerk e.V.
DESPAQUITO
W \ WESTF \ Bay \ 2017 \ DOMINATOR 2000 Z x BALOUBET DU ROUET (Z: M.Merschformann& J.Becker \ B: Julia BECKER (10123787))
RFV Nienburg e. V.
COLMINDA
S \ SWB \ Bay \ 2016 (B: Alexandro HERRERA (10362829))
LUCKY CHANCE Z
W \ ZANG \ Bay \ 2018 \ CASALL x INDOCTRO (Z: Picobello Horses \ B: Susanne PRESS (10402452))
Minden-Lübbecker RSG e.V.
IMMERGOLD
S \ HOLST \ Bay \ 2016 \ STAKKATO GOLD x CARETINO 2 (Z: Friedrich Meyer \ B: KENT FARRINGTON LLC (20002871))
COLLETE
S \ NRPS \ Bay \ 2010 \ CATOKI x FOR KEEPS (B: MF Sport Horses B.V. (20023699))
Nicht platzierte Teilnehmer
Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V.
CONTHARGO PS
W \ OS \ Grey \ 2016 \ CONTHARGOS x CENTADEL (Z: Gestüt Lewitz \ B: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Wolfgang ZIPPERLE (10127884))
WADRO'S MAGGIE MAY
S \ KWPN \ Grey \ 2017 \ VDL ZIROCCO BLUE x AMARETTO I (Z: J. Vrieling \ B: Henstra & Henstra (20000259))
RV Osterwick e.V.
BLUE WATER
S \ HANN \ Chestnut \ 2017 \ BALOU DU ROUET x LORDANOS (Z: Simone Kossel \ B: Timo BURGER (10045138), Ciaran HOWLEY (10000994))
RFV Viernheim
CELINA
S \ OS \ Bay \ 2014 \ CELLESTIAL x SANDRO BOY (Z: Rudolf jun. Meyer \ B: Anna-Maria GRIMM (10091366))
CHARDONNAY Z
S \ ZANG \ Chestnut \ 2017 \ CONTHARGOS x DIARADO (Z: Mario Hooglucht \ B: Renee ULVSBJERG (10062795))
ZRFV Riesenbeck e.V.
ABERDEEN Z
W \ ZANG \ Bay \ 2018 \ AGANIX DU SEIGNEUR x CANTURO (Z: HS Sportpferde GmbH \ B: José María (jr) LAROCCA (10012371))
FAUVE DES ROCHES
S \ SF \ Chestnut \ 2015 \ VAGABOND DE LA POMME x BALOU DU ROUET (B: S.C.E.A DAN ESCHMANN (20018199))
RFV Graf Sporck Delbrück e.V.
CON CANEAU NRW
H \ WESTF \ Other \ 2012 \ COMME IL FAUT 5 x SAN PATRIGNANO CASSINI (Z: Manfred und Hetwig Merschmann \ B: Manfred MERSCHMANN (10128011))
SOPHIA VOM RAHMANNSHOF Z
S \ ZANG \ Bay \ 2016 \ STAKKATO GOLD x CHEERFULL Z (Z: Ina von Bormann \ B: Ashford Farm BV (20000148))
QASANOVA VAN HET HELLEHOF
W \ BWP \ Bay \ 2016 \ MOSITO VAN HET HELLEHOF x QUERLYBET HERO (Z: Lieven Baten \ B: Crown Horses AB (20003724))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
NEARCO MERELSNEST VDL
H \ BWP \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x KANNAN (Z: Stoeterij't Merelsnest BVBA \ B: VDL Stud (20000130))
TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.
QUICK MARIE 2
S \ HOLST \ Grey \ 2017 \ QUICKLY DE KREISKER x CACHAS (Z: Klaus-Peter Wiepert \ B: Klaus-Peter WIEPERT (10182849))
ZRFV Borken e.V.
BYBLOSH-K VAN KATTENHEYE Z
S \ ZANG \ Bay \ 2019 \ BAMAKO DE MUZE x NUMÉRO UNO (Z: Anne marie Tony Strobbe Raman \ B: GWH SPRL (20004641), Nybor Pferde (20020916))
RV Mannheim
IRON DAMES ABOU-CHAKER NRW
H \ WESTF \ Chestnut \ 2017 \ ALABA 2 x COMME IL FAUT 5 (Z: Otmar Eckermann \ B: Pegase Equestrian BV (20022546))
RFV Viernheim
STAKKIDO PAN
H \ HANN \ Bay \ 2017 \ STAKKATO GOLD x CLINTON H (B: Nista AG (20004566))
RV Kranenburg u.Umg.
CHACOONA CAT
S \ HANN \ Grey \ 2018 \ CHACOON BLUE x STANLEY (Z: Friedel Cordes \ B: Martina HERBERT (10134741))
RFV Roxel e.V.
A CORUNA
S \ WESTF \ Bay \ 2016 \ AKTION PUR Z x BALOUS BELLINI (Z: Dieckhoff, Martin \ B: Bernd SCHULZE TOPPHOFF (10035180))
ZRFV Riesenbeck e.V.
LITTLE SPECIAL IN RED M
S \ HOLST \ Chestnut \ 2018 \ I M SPECIAL DE MUZE x CALIDO I (Z: Franz-Gerhard Mühlenbeck \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656))
RV Harsefeld u.Umg.e.V.
ZELINDO
W \ WESTF \ Other \ 2017 \ ZINEDINE x CHAMPION DU LYS (Z: Stephan Borgmann \ B: Hof Borgmann Energie GmbH & Co.KG (20024122))
MEETOULON RYAL K
W \ KWPN \ Bay \ 2017 \ ETOULON x MATTERHORN (Z: Kazemier \ B: Stal Broek (20019795), Daan VAN GEEL (10015478))
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
CALLIDORA GD
S \ OS \ Grey \ 2017 \ COLESTUS x LORD WEINGARD (Z: Gut Darss GmbH & Co.KG \ B: Heinz FIEGE (10131789))
Reitverein St. Arminius e.V.
JURWINAS FILLE
S \ OS \ Other \ 2018 \ CORNET OBOLENSKY x DIARADO (Z: Peter Wendeln \ B: Peter WENDELN (10128694))
MILLIENO B
W \ HOLST \ Bay \ 2017 \ MILLION DOLLAR x LASINO (Z: Hans Brinkop \ B: Ascend Stables AB (20016867))
CALIFORNIA 155
S \ WESTF \ Bay \ 2017 \ CASALLCO x LORDANOS (Z: Jens Stahlmann \ B: Haya Osama EL BORAI (10145573))
NEVADO DEL RUIZ
H \ SWB \ Bay \ 2013 \ CLICK & CASH x HECTOR (B: Felix WIDMER (10128594))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CLEMENS 72
W \ OS \ Bay \ 2014 \ CHACCO-BLUE x CONTHARGOS (Z: Gestüt Lewitz \ B: STARLIGHT FARMS 1 LLC (20000153))
RC Passin e.V.
VEGA DE LAUBRY Z
S \ ZANG \ Chestnut \ 2017 \ VIGO D'ARSOUILLES STX x ALIBI DE LAUBRY (Z: Haras de Laubry \ B: Holger WULSCHNER (10000558))
MOEBOETOE V/D ROSHOEVE
W \ BWP \ Bay \ 2012 \ DER SENAAT 111 x POLEANDER (Z: Roshoeve NV \ B: H-JUMPING SA (20018746))
CHADERA ROUGE PS
S \ OS \ Bay \ 2018 \ CHACOON BLUE x CHAMPS ELYSEES (Z: Gestüt Lewitz \ B: Michaels & Beerbaum GmbH (20000145))
HONESTY CTV Z
S \ ZANG \ Bay \ 2014 \ HOEGIE VAN 'T BERGSKE x MOZART DES HAYETTES (Z: Casais-Thonon-Vanhoutte \ B: Karen BOOS PEGLER (10081681))
ZRFV Riesenbeck e.V.
COFFEE SHOCK
W \ WESTF \ Other \ 2018 \ CORNET OBOLENSKY x QUIDAM DE REVEL (Z: Zhashkiv Equestrian Sport School \ B: L Pathy Equestrian (20025568))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
KANTU 3
S \ HOLST \ Bay \ 2017 \ ACTIONBREAKER x QUIRADO (Z: Roenne Soeren \ B: Ralf HUEP (10226749), Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557))
CHAVAROS
H \ HOLST \ Grey \ 2017 \ CHARLESTON x CON AIR 7 (Z: Reimer Detlef Hennings \ B: Sota NAKAJIMA (10156661))
ZRFV Riesenbeck e.V.
CARLO 550
W \ OS \ Other \ 2018 \ CONTHARGOS x MYLORD CARTHAGO HN (Z: Harm Oncken \ B: Hermann KLAAS (10235875))
JETOULON PK
W \ KWPN \ Bay \ 2014 \ ETOULON x A HOLD UP PREMIER (Z: van der Kroft \ B: Rodinde HOOGENRAAD (10124036))
QUID PRO D'O
H \ BWP \ Bay \ 2016 (B: Harald JENSEN (10302948))
Meckenheimer RC e.V.
VANA REVAL
W \ OS \ Bay \ 2016 (Z: Hendrik Pilkes \ B: Hendrik PILKES (10258799))
ZRFV Albachten e. V.
ZINTENDER
W \ HANN \ Bay \ 2016 \ ZINEDINE x QUINTENDER 2 (Z: Stephan Borgmann \ B: Hof Borgmann Energie GmbH & Co.KG (20024122))
APOLLO 1090
W \ WESTF \ Chestnut \ 2017 \ AGANIX DU SEIGNEUR x BB CARVALLO (Z: Springpferde Stumpf GmbH & Co. KG \ B: Alessandra REICH (10055056))
RV St. Hubertus Wolbeck e. V.
DAYMON 5
W \ HOLST \ Bay \ 2016 \ DIAMANT DE SEMILLY x USSURI XX (Z: Hans Borssim \ B: Niklas ENGEMANN (10034816))
DIONYSOS DE LA VIGNE
W \ SF \ Chestnut \ 2013 \ DIAMANT DE SEMILLY x DOLLAR DELA PIERRE (Z: M. Lucien Villotte \ B: Salem BALHARITH (10184432))
RFV Greven e.V.
ROCCO VD BISSCHOP
W \ BWP \ Grey \ 2017 \ CHACOON BLUE x JENSON VAN'T MEULENHOF (Z: Tom De Craene \ B: Ashford Farm BV (20000148), Stephex Stables (20000056))
Ländl.ZRFV Marl e.V.
COCONETTA
S \ WESTF \ Other \ 2015 \ COLESTUS x CORNET OBOLENSKY (Z: Hartwig Rellensmann \ B: Equo Reitsport GmbH (20000655))
ZRFV Riesenbeck e.V.
RIDE SMART CHEVALIER DE BLUE
W \ OS \ Grey \ 2008 \ CHACCO-BLUE x CAPITOL I (B: Jochen RIPPLOH (10009088), Karen TILLMANN (10259479))
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
CATAN 18
W \ WESTF \ Other \ 2016 \ CLINTON x CONCETTO (Z: Friedrich Niemeyer \ B: Heinz-Ingo HIRRLE (10001582))
ZRFV Voßwinkel e.V.
MISTER MOGENS
W \ HOLST \ Bay \ 2017 \ MILLION DOLLAR x QUICK STAR (Z: Jens Ritters \ B: Gut Beringhof (20001060))
ZRFV Riesenbeck e.V.
FANTASY SR
S \ CCDM \ Bay \ 2019 \ EPHEBE FOR EVER (B: Pablo ESCUDERO MORALES (10138176))
ZRFV Riesenbeck e.V.
COMPTE DE CADERAUSSE
H \ WESTF \ Other \ 2017 \ CORNET OBOLENSKY x BALOUBET DU ROUET (Z: Hermann u. Katharina Kretz \ B: Ashford Farm BV (20000148))
RV Hellefeld e.V.
DER ARNOLD NRW
H \ WESTF \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x NABAB DE REVE (Z: Otmar Eckermann \ B: Ricarda DESCH (10364124), Klaus OTTE-WIESE (10023650))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CHACCROUET
W \ OS \ Bay \ 2010 \ CHACCO-BLUE x BALOUBET DU ROUET (Z: Gestuet Lewitz \ B: PS Sporthorses GmbH (20022126))
RFV Havixbeck-Hohenholte e.V.
AARON Z
W \ ZANG \ Chestnut \ 2016 \ AGANIX DU SEIGNEUR x PABLO VAN BERKENBROECK (Z: Jack van Mierlo \ B: Jos Lansink Horses BV (20001961))
Geldpreis
28.200,00 €
DEHeiko Koolman
BEMagalie Maes
NLJanneke Petrie
LUGuy Franziskus
AUF
Aufgegeben
AUS
Eliminiert
NG
Zurückgezogen
DIS
Disqualifiziert