CSI2* - Medium-Tour - 1.40m
Int. Jumping competition (FEI Art. 220.2.1.1)
2 horses per rider allowed
Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V.
CORNET'S CINDERELLA
S \ OS \ Grey \ 2018 \ CORNET OBOLENSKY x QUITE CAPITOL (Z: Hermann Theiss \ B: Reinhard HASSMANN (10187938))
RFV Nienburg e. V.
ELDORADA BLUE Z
S \ ZANG \ Other \ 2018 \ ELDORADO VD ZESHOEK x CHACCO-BLUE (Z: Nadine Resche \ B: Sonja RESCHE (10344180))
EVEREST V'T HOF V EVERSEM Z
W \ ZANG \ Chestnut \ 2012 \ EPLEASER VAN T HEIKE x CONCRETO (Z: R. MAES \ B: MF Sport Horses B.V. (20023699))
RFV Nidda u. Umgebung e.V.
DEVITA 20
S \ HANN \ Other \ 2016 \ DIACONTINUS x GRAF TOP (Z: Gunther Hirstein \ B: Thomas LUPP (10167100))
RUFG Falkenberg e.V.
JACKIE CASH
S \ OS \ Grey \ 2017 \ CASHMOAKER x ARGENTINUS (Z: Peter Wendeln \ B: Peter WENDELN (10128694))
RV Harsefeld u.Umg.e.V.
ZELINDO
W \ WESTF \ Other \ 2017 \ ZINEDINE x CHAMPION DU LYS (Z: Stephan Borgmann \ B: Hof Borgmann Energie GmbH & Co.KG (20024122))
NELSON PESSOA
H \ KWPN \ Bay \ 2018 \ HARLEY x CORLAND (Z: B.H. & M.G. van Ginkel \ B: Stal van Geel Schröder (20002920), Gerben STEGGINK (10188547))
RC RH Zoltingen e.V.
H-FORMIDABLE
S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ WATHNAN F ONE USA x SAN PATRIGNANO CASSINI (Z: ZG v. Dörnberg/v.Malaise \ B: Reiterhof Zoltingen (20001112))
RV St. Georg Vorwerk e.V.
LA CHAPELLE
S \ WESTF \ Other \ 2015 \ LORD FAUNTLEROY x DROSSELKLANG II (Z: August Cappenber jun. \ B: Hubert VORNHOLT (10128944))
RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e.V.
ALISA WS
S \ WESTF \ Chestnut \ 2014 \ ASSALITORE (B: Melanie KROKER (10345832))
CHARDONNAY SV Z
W \ ZANG \ Bay \ 2018 \ COMTHAGO VDL (Z: Valeyn SP \ B: Teus VAN DEN BRINK (10005834))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CHACORD GB
H \ OS \ Chestnut \ 2018 \ CHACOON BLUE x ACORD II (Z: Claudia Prior \ B: Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557))
RV St. Hubertus Wolbeck e. V.
EQUINE AMERICA DUKE
W \ WESTF \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE PLAISIR x SINGULAR JOTER I (Z: Sportpferde Merschformann GmbH u.Co.KG \ B: Gerrit NIEBERG (10046659), Hendrik SNOEK (10183301))
RV Kranenburg u.Umg.
IRON DAMES ZOE BLUE BTH
S \ HOLST \ Grey \ 2016 \ VDL ZIROCCO BLUE x COLMAN (Z: Hans Peter Petersen \ B: Pegase Equestrian BV (20022546))
RC Küps e.V.
MISS AGANIX
S \ HOLST \ Bay \ 2017 \ AGANIX DU SEIGNEUR x ALEXIS Z (Z: Gestüt Tasdorf Petra Wilm UG & Co KG \ B: Michael STOSCHEK (10183078))
RFV Viernheim
BALOU 871
W \ HOLST \ Bay \ 2015 \ BALOUS BELLINI x CARRICO (Z: Norbert Scheel \ B: Bettina MARKOVIC-GRIMM (10165486))
POKER DE MARIPOSA TN
H \ BWP \ Chestnut \ 2015 \ NABAB DE REVE x BERLIN (Z: Koen de Brabander \ B: Team Nijhof vof (20000597), Koen DE BRABANDER (10207426), Kees vd Oetelaar B.V (20000598))
NADIA VG
S \ KWPN \ Other \ 2018 \ ZENTO x AZTECA VDL (Z: Van Geel Schroder B.V. \ B: Daan VAN GEEL (10015478))
RFV Stall Moorhof e.V.
DINESSO
W \ HOLST \ Bay \ 2018 \ DINKEN x CARTHAGO (Z: Susanne Storm \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG (20022170))
RFV Nidda u. Umgebung e.V.
DOMICO Z
W \ ZANG \ Bay \ 2017 \ DOMINATOR 2000 Z x CORONINO (Z: Thomas Lupp \ B: Thomas LUPP (10167100))
ZRFV Legden e.V.
LEADERBEAT VDP
S \ KWPN \ Bay \ 2016 \ ETOULON VDL x HARLEY (Z: A. van der Poel-de Groot \ B: Mathias RAST REICH (10274900), Alessandra REICH (10055056))
EMMA 391
S \ HANN \ Other \ 2017 \ EMERALD x FRH QUAID (Z: Wilhelm Gößling \ B: Sjak BUITEN (10033585))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CONTAVARA PS
S \ OS \ Bay \ 2017 \ CHACOON BLUE x CONTHARGOS (Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004))
RV Kranenburg u.Umg.
DERRICK 122
W \ WESTF \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x COMME IL FAUT 5 (Z: Otmar Eckermann \ B: Katrin Eckermann GmbH (20026862))
RV Gut Jagenberg e.V.
MESSULETTO PS OLD
H \ OS \ Bay \ 2014 \ MESSENGER x COULETTO (Z: Gestüt Lewitz \ B: Robert HOUSTON (10164480))
RV St. Hubertus Wolbeck e. V.
IB QUEEN
S \ KWPN \ Bay \ 2015 \ QUASIMODO Z x WHISTLER (Z: S. van Dellen \ B: European Youngsters e.K. (20000645))
LA VEILLE DE PAQUES
S \ SWB \ Bay \ 2017 \ EMMERTON x CARTIER (Z: Anna Samuelsson \ B: Crown Horses AB (20003724))
RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V.
CAESARION 4
W \ OS \ Black \ 2018 \ CAROLY x BALOU DU ROUET (Z: Bernd Huslage \ B: Henrike OSTERMANN (10141853))
WINNETOU DE LA HAMENTE Z
W \ ZANG \ Bay \ 2010 \ WINNINGMOOD x SOCRATE DE CHIVRE (Z: E. WERA \ B: Susanne TOVEK (10166361))
RFV Viernheim
HEARTBEAT W
W \ KWPN \ Bay \ 2012 \ BALOUBET DU ROUET x HEARTBREAKER (Z: B. J. M. Wezenberg \ B: SAUDI EQUESTRIAN & POLO FEDERATION (20004825))
Nicht platzierte Teilnehmer
Abteilung 1
RV Oldenburger Münsterland e.V.
DESPERADOS Z
H \ ZANG \ Black \ 2016 \ DOMINATOR 2000 Z (B: Nerijus SIPAILA (10044738))
COPPERFIELD
W \ HANN \ Grey \ 2018 \ CALVADOS Z x CASSINI (B: Felix WIDMER (10128594))
RFV Viernheim
KISS-ME V/H BHH
S \ SBS \ Black \ 2016 \ MOSITO VAN HET HELLEHOF x LANDWIND (Z: Luc Kuppens \ B: SAUDI EQUESTRIAN & POLO FEDERATION (20004825))
ZRFV Borken e.V.
FLOWER GIRL
S \ HOLST \ Grey \ 2013 \ HICKSTEAD x CATOKI (Z: Szadkowski Michal \ B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG (20000212))
ZRFV Albachten e. V.
CORENAER VAN DE KLEITE Z
W \ ZANG \ Grey \ 2018 \ CLUYSENAER V/D HEFINCK x NONSTOP (Z: Hanssens Paul \ B: A. Osterhoff 1. Sportpferde GmbH & Co.KG (20001145))
DEE DO IT Z
H \ ZANG \ Bay \ 2018 \ DOMINATOR 2000 Z x STARPOWER (Z: J.Dekker \ B: Aloga Stables Ltd (20025067))
MAD MAX
H \ KWPN \ Chestnut \ 2017 \ GLASGOW VH MERELSNEST x CASCAVELLE (Z: G&L.F.O. ter Harmsel-Zanderink \ B: Aloga Stables Ltd (20025067))
CHATHINA-BETTE PS
S \ OS \ Grey \ 2017 \ CHACOON BLUE x CONTHARGOS (Z: Gestüt Lewitz \ B: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526), Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557))
ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen-Waltrop e.V.
CARLO E 3
W \ OS \ Grey \ 2019 \ CONTHARGOS x COME ON (Z: Bernfried Erdmann \ B: Bernfried ERDMANN (10131033))
ROCCO VAN 'T ELZENHOUT
H \ BWP \ Bay \ 2017 \ CICERO VAN PAEMEL Z x GRAND CRU VD VIJF EIKEN (Z: Bruyninckx \ B: VDS HORSES (20018288))
ZRFV Riesenbeck e.V.
NAJAC VH KLUIZEBOS
H \ BWP \ Bay \ 2013 \ COOPER VAN DE HEFFINCK x CONTACT VAN DE HEFFINCK (B: Jose Maria LAROCCA (10296864))
Turniergemeinschaft Wohlde e.V.
TAILORMADE CONCHA BALOU
H \ OS \ Other \ 2014 \ CONTHARGOS x CHACCO-BLUE (Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps (20000630))
GENESIS DE TALMA
H \ SF \ Grey \ 2016 \ MYLORD CARTHAGO HN x BALOUBET DU ROUET (B: Angelina Equestrian AB (20022493))
RC Passin e.V.
KANTHAGO
W \ HOLST \ Bay \ 2018 \ KANNAN x CARTHAGO (Z: Zuchthof Hollen Ian Callender \ B: Holger JÜRS (10259419), Holger WULSCHNER (10000558))
NIBBIT
W \ KWPN \ Bay \ 2018 \ HIGHWAY TN x VERDI TN (Z: A.J.W. Smit \ B: SH Sporthorses (20000256))
ZRFV Voßwinkel e.V.
KANANGO
W \ OS \ Chestnut \ 2017 \ KANNAN x CORTAGO (Z: Støvring Hingste-Depot A/S \ B: Bernd MÜLLER (10030916), Kathrin MÜLLER (10008899))
RSC Handorf-Langenberg e.V.
HYLANDERHOF'S UNOO
W \ OS \ Grey \ 2018 \ UNTOUCHABLE 27 x VIGO D'ARSOUILLES STX (Z: Hylanderhof \ B: Mercy Valley Stables (20019340))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CHAKATOL BOY PS
W \ OS \ Grey \ 2017 \ EXELERO 2 x STAKKATOL (Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004))
RV Mannheim
MICHAEL JACKSON W
W \ KWPN \ Other \ 2017 \ DIAMANT DE SEMILLY x HEARTBREAKER (Z: W. Wijnen \ B: Pegase Equestrian BV (20022546))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CHALINE PS
S \ OS \ Bay \ 2017 \ EXELERO 2 x CONTHARGOS (Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004))
CAMIRA
S \ CH \ Bay \ 2015 \ CROESUS x CORNET OBOLENSKY (Z: Marlène Crestani \ B: Marlène CRESTANI (10227283))
RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V.
IB MARRY ME
S \ KWPN \ Bay \ 2017 \ GASPAHR x UKATO (Z: W. Uenk \ B: IB Berger Reit- u. Turnierpferde GmbH (20000062))
RV Hoeven e.V.
CLEVERREACH BLUE
S \ OS \ Bay \ 2017 \ CHACOON BLUE x QUIDAM'S RUBIN (Z: Katharina Pfau \ B: Katharina PFAU (10360078))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CHACOON CHERRY PS
S \ OS \ Bay \ 2017 \ CHACOON BLUE x ROBIN II Z (Z: Gestut Lewitz \ B: PK Equestrian (20022943))
Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V.
FREDDY
W \ DSP (BRAND \ Chestnut \ 2019 \ FORCETTO x CHAP 47 (Z: Harry Hube \ B: Anton SCHREIBER (10342905))
ZRFV Riesenbeck e.V.
GRACE DE LA CLAYE
S \ Bay \ 2016 \ UTRILLO VD HEFFINCK x ALJANO (B: Beerbaum Stables GmbH (20019656))
RV Am Wittensee
COMME SI COMME CA
S \ DWB \ Other \ 2017 \ COMME IL FAUT PLUS x CASSINI II (B: IB Berger Reit- u. Turnierpferde GmbH (20000062), Felix NAEVE (10169062))
STARLIGHT
S \ AES \ Bay \ 2017 \ TWILIGHT x LOS ANGELES (Z: G.W. Winkel \ B: Pinja VARSANPÄÄ (10226717))
TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.
CEVRINE DU BANNEY Z
S \ ZANG \ Grey \ 2009 \ CHIPPENDALE Z x PAPYRUS DE CHIVRE (Z: E.A.R.L. Elevage du Banney \ B: Mistral Sporthorses Kft. (20025391))
SISKA VAN DE HELLE
S \ BWP \ Bay \ 2018 \ CAYENNE VAN DE HELLE Z x NONPLUSULTRA (Z: Stoeterij Van de Helle \ B: Ashford Farm BV (20000148))
KARIN
S \ KWPN \ Bay \ 2015 \ BALTIC VDL x HARLEY (Z: E. Vriend \ B: Stal M. de Boer (20002587))
RFV Albersloh e.V.
CHALOULA PS
S \ MECKL \ Other \ 2018 \ CHACOON BLUE x BALOU DU ROUET (Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004))
MILANO B.
W \ KWPN \ Grey \ 2017 \ ELTON JOHN x KOJAK (Z: MTS.G. en G.F. Brinkman \ B: JL Equestrian (20017960))
NAPARDI VDL
S \ KWPN \ Bay \ 2018 \ INAICO x KANNAN (Z: VDL Stud \ B: Robert RIKKERT (10157842), VDL Stud (20000130))
RFV Nidda u. Umgebung e.V.
CHAPAGNARDE 2
S \ HANN \ Chestnut \ 2016 \ CHAP II x CARABAS (Z: Hartmut und Sebastian Haas \ B: Thomas LUPP (10167100))
DOROTHY
S \ DSP (BRAND \ Bay \ 2015 \ DIARADO'S BOY x CONTEROS (Z: Hannelore Auerswald \ B: Lövsta Stuteri AB (20000443))
RV Ganderkesee
CONTI 39
W \ OS \ Bay \ 2018 \ CONTINENTAL BLUE x MONTENDER 2 (Z: Gestüt Lewitz \ B: Evelyn VIEHOF (10214021))
ZRFV Riesenbeck e.V.
CHACBOY BLUE BW
W \ OS \ Chestnut \ 2018 \ CHACOON BLUE x SANDRO BOY (Z: Berit Welzel \ B: Esther JUNG (10323876))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
LEONARDO S
W \ KWPN \ Bay \ 2016 \ AREZZO VDL x PETER PAN (Z: Suntjens \ B: CEDAR FOX LLC (20023812))
RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e.V.
PROJECT ONE NRW
H \ WESTF \ Bay \ 2015 \ PILOTHAGO x LAMOUREUX II (Z: Paul Beutelmann \ B: Petra WEBER (10172536))
RFV Nienburg e. V.
DIARONA PS
S \ OS \ Grey \ 2017 (B: Ruben ARROYAVE (10059336))
TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.
MILLION MILES
W \ HOLST \ Bay \ 2018 \ MILLION DOLLAR x COLMAN (Z: Nina Lantermann \ B: Christoph HESS (10048998))
RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V.
CHAMPUS OT
W \ OS \ Other \ 2017 \ CHACCATO x ARMITAGE 2 (Z: ZG Thoele und Ostermann \ B: Maria OSTERMANN (10356511), Agnes THÖLE (10356512))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CASA GRANNY PS
S \ OS \ Grey \ 2017 \ CASALLCO x STAKKATOL (Z: Gestüt Lewitz \ B: M.ORTIN SPORT HORSES, SL (20021301))
RV Harsefeld u.Umg.e.V.
DAMIAN VA
W \ AES NL \ Grey \ 2017 \ DESMOND VA x CELANO (Z: Manfred von Allwörden \ B: Manfred VON ALLWÖRDEN (10122163))
IBIZA VAN DE KAPEL
S \ SBS \ Bay \ 2014 \ AIR JORDAN ALPHA Z x FARMER (Z: Jos Van Den Bergh \ B: Ella DYSON (10138027))
RUFV Lastrup e.V.
CHECKLIGHT MW
S \ WESTF \ Other \ 2018 \ K.I CHECKTER x MON CHERI (Z: Max Weber \ B: Böckmann Pferde GmbH (20001209))
RFV Stall Moorhof e.V.
GK CURACAO
W \ HOLST \ Grey \ 2011 \ CLARIMO x LERANO 2 (Z: Manfred Kummetz \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG (20022170))
ZRFV Borken e.V.
AAA
W \ OS \ Bay \ 2017 \ AKTION PUR Z x QUINTENDER 2 (Z: Ralf Herden \ B: Marcus EHNING (10011403), Elmrock BV (20003760))
TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.
ZAFIR 13
W \ WESTF \ Chestnut \ 2016 \ ZINEDINE x FRH QUAID (Z: Angelika Cording \ B: Brunnenhof Sportpferde GmbH (20019670), M & C Horses (20019937))
RUFV Lastrup e.V.
CYANIDE
W \ OS \ Grey \ 2019 \ K.I CHECKTER x UNKNOWN DAM'S SIRE (Z: Böckmann Pferde GmbH \ B: Haselba und Partner GmbH (20023583))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
NEARCO MERELSNEST VDL
H \ BWP \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x KANNAN (Z: Stoeterij't Merelsnest BVBA \ B: VDL Stud (20000130))
BALADAY Z
S \ ZANG \ Grey \ 2014 \ BAMAKO DE MUZE x DOBEL'S CENTO (Z: Jan de Visser \ B: Reiterhof Zoltingen (20001112))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
MISS KANILVIA PS
S \ OS \ Bay \ 2016 \ MESSENGER x KANNAN (Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004))
RV Schutterwald
GALLORETTE AS
S \ Bay \ 2016 \ DIAMANT DE SEMILLY x VOLTAIRE (Z: Al Asayl Management \ B: Klaus VIEHOF (10301848))
RV Hellefeld e.V.
SWEET N'SOUR JW VAN 'T MEULENHOF
S \ BWP \ Other \ 2018 \ VIGO D'ARSOUILLES STX x FOR PLEASURE (Z: BVBA 'T Meulenhof & Jan Wuytack \ B: Ricarda DESCH (10364124), Klaus OTTE-WIESE (10023650))
RSG Frankenhof Sonnefeld e.V.
OILILY
S \ BWP \ Grey \ 2014 \ GALISCO VAN PAEMEL x HAMLET (Z: Cornelis Krijnen \ B: Julia NEUKIRCH (10212791), Marcel NEUKIRCH (10072288), Marie NEUKIRCH (10161594))
RFV Roxel e.V.
KASAI 5
W \ WESTF \ Bay \ 2019 \ KARAJAN x CAPTAIN FIRE (Z: Franz Josef Schulze Schleithoff \ B: Holger RONNE (10408588), Franz Josef SCHULZE SCHLEITHOFF (10347448))
ZRFV Riesenbeck e.V.
BE WINEHAM
S \ AES \ Bay \ 2017 \ CUICK STAR KERVEC x SILVERSTONE (Z: Breen Equestrian Ltd \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656), GBBS International Ltd (20001178))
CAMPSITE PS
W \ OS \ Bay \ 2018 \ CONTINENTAL BLUE x ELDORADO VD ZESHOEK (Z: Gestüt Lewitz \ B: Michaels & Beerbaum GmbH (20000145))
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
DYNAMITE Z
W \ ZANG \ Grey \ 2016 \ DALLAS x CASALL (Z: Heinz-Ingo Hirrle \ B: Heinz-Ingo HIRRLE (10001582))
ZRFV Riesenbeck e.V.
KILMISTER
W \ SWB \ Other \ 2016 \ DIARADO x HORS LA LOI II (Z: Sandra Rittstam \ B: Alice LAWAETZ (10122070))
NARITTA
S \ KWPN \ Bay \ 2018 \ CARRERA VDL x BALOUBET DU ROUET (Z: H.T. Poppe \ B: Sorcha KENNY (10257462))
RFV Greven e.V.
ZODIAC D
H \ DWB \ Chestnut \ 2018 \ ZINEDINE x DIAMANT DE SEMILLY (Z: Liselotte Frederiksen \ B: Ashford Farm BV (20000148), Team Philippaerts (20002517))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
C'EST FILOU PS
W \ OS \ Grey \ 2017 \ CHACOON BLUE x LORO PIANA FILOU DE MUZE (Z: Gestüt Lewitz \ B: PS Sporthorses GmbH (20022126))
ZRFV Voßwinkel e.V.
CATANA
S \ WESTF \ Other \ 2018 \ COMME IL FAUT 5 x KANNAN (Z: Andreas Osterhoff \ B: Gut Beringhof (20001060))
UNE TOUCHE DE KANNAN Z
S \ ZANG \ Chestnut \ 2018 \ UNTOUCHABLE 27 x KANNAN (Z: Ann Hoffmann \ B: Ann HOFFMANN (10324126))
GOLDEN LADY
S \ KWPN \ Bay \ 2011 \ CASSINI GOLD x SAN PATRIGNANO MISTER (Z: STOETERIJ DE HUURNE \ B: H-JUMPING SA (20018746))
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CASSANDRA OF VILBERG Z
S \ ZANG \ Grey \ 2018 \ CICERO Z VAN PAEMEL x CHARDONNAY Z (Z: Karianne Klaveness-Holmen \ B: Karianne Klaveness HOLMEN (10190972))
MISS MONTREAL
S \ KWPN \ Bay \ 2017 \ VIGO D'ARSOUILLES STX x NO LIMIT (Z: R.Scherphof \ B: Gerald HINDRIKS (10220197), Rob SCHERPHOF (10024698))
ZRFV Riesenbeck e.V.
EMPEROR
H \ DSP (BRAND \ Bay \ 2018 \ ELDORADO VD ZESHOEK x DIARADO (Z: Frank Timmreck \ B: Christoph WAHLER (10036633))
RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V.
TOENNE 5
H \ WESTF \ Bay \ 2015 \ THAGORAS x CARTHAGO (Z: Antonius Berthold Johanngieseker \ B: Antonius JOHANNGIESEKER (10181549))
RV Hellefeld e.V.
IDEAL SUE 707 Z
S \ ZANG \ Other \ 2019 \ IDEAL DE LA LOGE x BUGATTI VDL (Z: Jill Dijcks \ B: Hilmar Meyer Sportpferde GmbH (20000654), Benjamin WELSING (10047119))
ORLANTIC
W \ KWPN \ Bay \ 2019 \ CORLAND x BALTIC VDL (Z: M.H.de Boer \ B: Stal M. de Boer (20002587))
RV Mannheim
NEW IN CAKE
W \ SWB \ Bay \ 2018 \ GISBORNE VDL x LUX Z (Z: Falbygdens Stuteri AB \ B: Lill Sporthorses GmbH (20020101))
Reitverein St. Arminius e.V.
CORNET'S CASH
W \ OS \ Other \ 2016 \ CORNET OBOLENSKY x DIARADO (Z: Wendeln, Peter \ B: Peter WENDELN (10128694))
ZRFV Riesenbeck e.V.
ELZANDOR Z
H \ ZANG \ Bay \ 2016 \ ELDORADO VD ZESHOEK x ZANDOR (Z: K. Kuiper \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656))
Minden-Lübbecker RSG e.V.
LESTER
W \ KWPN \ Bay \ 2016 \ ELDORADO VD ZESHOEK x ANDIAMO Z (Z: Santing \ B: Teus VAN DEN BRINK (10005834), VOF HX HORSES (20000559))
NEAUVILLE
W \ Bay \ 2018 \ EL SALVADOR x ULTOGRAF (Z: KWPN \ B: Dominik BLESSING (10421747), Birgit UHR-BLESSING (10421748))
SHEILA
S \ SWB \ Bay \ 2018 \ KANNATOL x HIP HOP (Z: Erland Nilsson \ B: Ella DYSON (10138027))
RSG Frankenhof Sonnefeld e.V.
DANGEROUS STAR
W \ BWP \ Other \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x QUICK STAR (Z: Goran Calic \ B: Larissa MÜHLING (10107535), Natalie MÜHLING (10206937))
ROYAL VAN 'T HOOGHEMELRIJK
W \ BWP \ Bay \ 2017 \ TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE x KANNAN (Z: Hanssens Paul \ B: Maxine GAELENS (10109994))
OLINDA
S \ KWPN \ Other \ 2019 \ APARDI x DAMIRO B (B: Mai SHOLA (10381724))
RV Hellefeld e.V.
HIMALAYA DE HUS
S \ Bay \ 2017 \ KANNAN (NLD) x CASSXAVELLENT , HOLST (Z: SARL HARAS DE HUS \ B: GWH SPRL (20004641), Nybor Pferde GmbH & Co.KG (20000212))
Minden-Lübbecker RSG e.V.
AMANDA BLUE
S \ OS \ Bay \ 2018 \ ACTION BLUE x LAST MAN STANDING (Z: Franz-Josef Sankjohanser \ B: Tom SCHEWE (10136646))
Geldpreis
2.000,00 €
DEHeiko Koolman
BEMagalie Maes
NLJanneke Petrie
LUGuy Franziskus
AUF
Aufgegeben
AUS
Eliminiert
NG
Zurückgezogen
DIS
Disqualifiziert