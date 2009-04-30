DEEN
Riesenbeck International

CSI2* CSIYH1* CSI1* CSIU25-A 30.–03. Oktober 2026

Stream
Sponsor
9

CSI2* - Medium-Tour Final - 1.40 m

Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 222.1.4.3)

1. Finnland FI
259

ILLI, Jone

Phase 1 0 / 43,47 Phase 2 0 / 22,75
Preisgeld 1.250,00 €

CHADERA ROUGE PS

S \ OS \ Bay \ 2018 \ CHACOON BLUE x CHAMPS ELYSEES (Z: Gestüt Lewitz \ B: Michaels & Beerbaum GmbH (20000145))

2. Schweiz (Confoederatio Helvetica) CH
234

Ehning, Kaya

RFV St. Martin Stadtlohn e. V.

Phase 1 0 / 47,00 Phase 2 0 / 22,79
Preisgeld 1.000,00 €

COMME IL KENDA

S \ SWB \ Other \ 2017 \ COMME IL FAUT 5 x EMMERTON (Z: DaHa Gummarp AB \ B: Grace EHNING (10361953), Leon EHNING (10361954))

3. Deutschland DE
246

Heineke, Simon

RFV Stall Moorhof e.V.

Phase 1 0 / 45,05 Phase 2 0 / 23,59
Preisgeld 750,00 €

EARLY BIRD

S \ HOLST \ Grey \ 2012 \ CLEARWAY x CONTENDRO I (Z: Marina Lueders \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG (20022170))

4. Niederlande NL
359

VAN ASTEN, Leopold

Phase 1 0 / 45,10 Phase 2 0 / 23,60
Preisgeld 500,00 €

VDL GROEP NIAGARA

S \ HOLST \ Chestnut \ 2018 \ CASALL x BALOU DU ROUET (Z: Stoeterij Duyselshof B.V. \ B: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446))

5. Schweden SE
287

Naeve, Robin

RV Am Wittensee

Phase 1 0 / 46,55 Phase 2 0 / 23,79
Preisgeld 400,00 €

COMME SI COMME CA

S \ DWB \ Other \ 2017 \ COMME IL FAUT PLUS x CASSINI II (B: IB Berger Reit- u. Turnierpferde GmbH (20000062), Felix NAEVE (10169062))

6. Deutschland DE
204

Ahlmann, Pheline

RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV

Phase 1 0 / 43,97 Phase 2 0 / 24,07
Preisgeld 300,00 €

KOCCO LU

S \ HOLST \ Bay \ 2018 \ COMME IL FAUT 5 x CORMINT (Z: Kersten Lutzke \ B: Kersten LUTZKE (10159961))

7. Deutschland DE
323

Schneider, Miriam

RFV Kastanienhof e.V

Phase 1 0 / 45,55 Phase 2 0 / 24,08
Preisgeld 200,00 €

NYNESS

S \ KWPN \ Other \ 2018 \ BALOU DU ROUET x HEARTBREAKER (B: Jörg NAEVE (10001800))

8. Deutschland DE
276

Kutscher, Marco

ZRFV Riesenbeck e.V.

Phase 1 0 / 45,06 Phase 2 0 / 24,28
Preisgeld 150,00 €

KIM 377

S \ HOLST \ Other \ 2017 \ KANNAN x DIAMANT DE SEMILLY (Z: Norbert Nowak \ B: Norbert NOWAK (10391431))

9. Deutschland DE
266

Klaphake, Laura

RV Oldenburger Münsterland e.V.

Phase 1 0 / 45,99 Phase 2 0 / 24,33
Preisgeld 150,00 €

NEARCO MERELSNEST VDL

H \ BWP \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x KANNAN (Z: Stoeterij't Merelsnest BVBA \ B: VDL Stud (20000130))

10. Finnland FI
335

SEPPÄLÄ, Jasmin

Phase 1 0 / 46,10 Phase 2 0 / 24,54
Preisgeld 100,00 €

NEWSFLASH

S \ KWPN \ Bay \ 2018 (B: SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226))

11. Deutschland DE
289

Nagel, Carsten-Otto

RFV Stall Moorhof e.V.

Phase 1 0 / 49,70 Phase 2 0 / 25,04
Preisgeld 100,00 €

CASPIATO M

H \ HOLST \ Grey \ 2017 \ CASALL x CARTHAGO (Z: ZG Herz, Angneta & Wolfgang \ B: Stall Magdalenenhof (20002411))

12. Irland IE
264

Kenny, Paraic

RV Oldenburger Münsterland e.V.

Phase 1 0 / 45,13 Phase 2 0 / 25,76
Preisgeld 50,00 €

GANELE DE RIE Z

S \ ZANG \ Chestnut \ 2017 \ GINO-H x BAMAKO DE MUZE (Z: van Mele \ B: Rossminogue Horses Ltd. (20026397))

13. Deutschland DE
210

Blau, Clara

RUFV Rulle

Phase 1 0 / 46,66 Phase 2 0 / 25,85
Preisgeld 50,00 €

CALIDO'S BLUE

H \ OS \ Bay \ 2017 \ CHACOON BLUE x CALIDO I (Z: Dieter Bloms \ B: Clara BLAU (10111407))

14. Deutschland DE
203

Ahlmann, Pheline

RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV

Phase 1 0 / 46,81 Phase 2 0 / 26,34
Preisgeld 25,00 €

DON CORLEONE Z

W \ ZANG \ Bay \ 2017 \ DOMINATOR 2000 Z x CONTENDRO I (Z: Joachim Specht \ B: Andreas THEURER (10016919), Richard THEURER (10130177))

15. Irland IE
263

Kenny, Paraic

RV Oldenburger Münsterland e.V.

Phase 1 0 / 49,49 Phase 2 0 / 26,59
Preisgeld 25,00 €

CHRISTOPHER ROBIN

W \ HOLST \ Grey \ 2015 \ CHRISTIAN (Z: Peter Boris Deichner \ B: Dark Horse LLC (20020555))

16. Niederlande NL
224

DE BOER, Julian

Phase 1 0 / 48,88 Phase 2 0 / 26,92
Preisgeld 25,00 €

JETOULON PK

W \ KWPN \ Bay \ 2014 \ ETOULON x A HOLD UP PREMIER (Z: van der Kroft \ B: Rodinde HOOGENRAAD (10124036))

17. Deutschland DE
216

Böckmann, Angelique

Ländl.ZRFV Marl e.V.

Phase 1 0 / 47,69 Phase 2 0 / 27,02
Preisgeld 25,00 €

MANDATO VAN DE NEERHEIDE

W \ BWP \ Chestnut \ 2012 \ EMERALD x POMMEAU DU HEUP (Z: Eric van Giel \ B: Isabell JAUß (10166650), Marion JAUß (10166649))

18. Niederlande NL
282

MULDER, Pim

Phase 1 0 / 48,45 Phase 2 0 / 27,19
Preisgeld 25,00 €

DIAMOND Z

H \ ZANG \ Bay \ 2017 \ DIAMANT DE SEMILLY x Q.BREITLING LS (Z: Hoogenboom \ B: Corien HOOGENBOOM (10162300), Freek HOOGENBOOM (10162299))

19. Deutschland DE
251

Höger, Selina

PSG Wiedersbach e.V.

Phase 1 0 / 45,24 Phase 2 0 / 27,57
Preisgeld 25,00 €

KNIGHT RIDER

W \ KWPN \ Bay \ 2015 \ ELDORADO VD ZESHOEK x PADINUS (Z: J.A.G. Misdorp \ B: Selina HÖGER (10084895))

Geldpreis: 5.000,00 €

Nicht platzierte Teilnehmer

20. Deutschland DE
230

Diederichsmeier, Mynou

RV Aller-Weser e.V.

Phase 1 0 / 48,54 Phase 2 0 / 28,39

HAUPTKOMMISSAR

H \ KWPN \ Other \ 2017 \ HARLEY x CLINTON (Z: H. Weerdt \ B: Fritz Dieter TIETJEN (10130060))

21. Niederlande NL
255

HOUTZAGER, Marc

Phase 1 0 / 48,88 Phase 2 0 / 29,60

NINA MARIA

S \ KWPN \ Bay \ 2018 \ COMTHAGO VDL x CARDENTO 933 (Z: M. van Deurzen \ B: Stal Houtzager-Kayser (20000020))

22. Deutschland DE
290

Nagel, Carsten-Otto

RFV Stall Moorhof e.V.

Phase 1 0 / 48,74 Phase 2 0 / 29,67

ZIRRADO

W \ HOLST \ Grey \ 2016 \ VDL ZIROCCO BLUE x SAN PATRIGNANO CORRADO (Z: Astrid Schneider \ B: Astrid SCHNEIDER (10395317))

23. Niederlande NL
254

HOUTZAGER, Marc

Phase 1 0 / 49,47 Phase 2 0 / 30,09

NEVILLE

W \ KWPN \ Chestnut \ 2018 \ COMTHAGO VDL x FURORE (Z: G.R. Turksema \ B: Stal Houtzager-Kayser (20000020))

24. Dänemark DK
302

Pedersen, Sören

Turniergemeinschaft Wohlde e.V.

Phase 1 0 / 49,52 Phase 2 0 / 30,16

TAILORMADE CHUBBY CHECKER

H \ OS \ Grey \ 2018 \ CHACOON BLUE x LONDON (Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps (20000630))

25. Dänemark DK
301

Pedersen, Sören

Turniergemeinschaft Wohlde e.V.

Phase 1 0 / 48,42 Phase 2 0 / 30,91

TAILORMADE CHOUPETTE

S \ OS \ Bay \ 2018 \ CHACOON BLUE x LONDON (Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps (20000630))

26. Dänemark DK
297

Nygaard, Zascha

ZRFV Albachten e. V.

Phase 1 0 / 46,35 Phase 2 0 / 31,90

CHAVANNO PS

W \ OS \ Chestnut \ 2018 \ CHACFLY PS x SANVARO (Z: Gestüt Lewitz \ B: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526), Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557))

27. Vereinigtes K GB
368

WINCHESTER, Chloe

Phase 1 0 / 47,59 Phase 2 0 / 32,02

FREAKY DANCER Z

H \ ZANG \ Other \ 2016 \ FOR PLEASURE x CARTHAGO Z (Z: Stoeterij Zangersheide \ B: Sporthorses Baackmann GmbH (20000225))

28. Deutschland DE
240

Grimm, Thomas

RV Schutterwald

Phase 1 0 / 46,38 Phase 2 0 / 32,10

UPSASA

W \ ZfDP \ Other \ 2014 \ URIKO x COER D'AMOUR (Z: Romina Perwas \ B: Klaus VIEHOF (10301848))

29. Deutschland DE
317

Rüder, Kai

TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.

Phase 1 0 / 48,76 Phase 2 0 / 32,21

LAQUERO

W \ HOLST \ Chestnut \ 2016 \ LORD Z x COLMAN (B: Bernhard REEMTSMA (10061011), Mathies RÜDER (10159055))

30. Deutschland DE
209

Becker, Marlene

RFV Albersloh e.V.

Phase 1 0 / 46,48 Phase 2 0 / 32,71

CAMELOT 143

W \ OS \ Bay \ 2013 \ CABACHON x BALOUBET DU ROUET (Z: Gestüt Lewitz \ B: Julia BECKER (10123787))

31. Deutschland DE
229

de Boer-Schwarz, Paula

Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V.

Phase 1 0 / 47,74 Phase 2 0 / 34,17

ZANDONA

W \ HOLST \ Chestnut \ 2017 \ ZINEDINE x NEW QUIDAM (Z: Norbert Frings \ B: Hof am Eifgen Pferdesport GmbH (20000266))

32. Deutschland DE
294

Nieberg, Gerrit

RV St. Hubertus Wolbeck e. V.

Phase 1 0 / 48,32 Phase 2 0 / 34,74

DON PLUS

W \ WESTF \ Chestnut \ 2017 \ DIAMANT DE SEMILLY x BALOU DU ROUET (Z: Ignaz Berger \ B: European Youngsters (20002973), Hendrik SNOEK (10183301))

33.
273

KUROCHKINA, Diana

Phase 1 0 / 50,41 Phase 2 0 / 34,83

HITCH D'ELLIPSE

W \ SF \ Other \ 2017 \ CANTURO*BOIS MARGOT x ADELFOS (B: Diana KUROCHKINA (10156414))

34. Irland IE
293

Nallon, Ciaran

ZRFV Riesenbeck e.V.

Phase 1 0 / 45,29 Phase 2 4 / 23,15

LITTLE SPECIAL IN RED M

S \ HOLST \ Chestnut \ 2018 \ I M SPECIAL DE MUZE x CALIDO I (Z: Franz-Gerhard Mühlenbeck \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656))

35. Deutschland DE
355

Thiesen, Tomma

Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

Phase 1 0 / 42,10 Phase 2 4 / 23,65

MANUEL VON DER SOEHR

W \ OS \ Bay \ 2018 \ MANCHESTER VAN'T PARADIJS x STALYPSO (Z: Christian Schroeder \ B: Hof Söhr GbR (20022297))

36. Deutschland DE
285

Müller, Kathrin

ZRFV Voßwinkel e.V.

Phase 1 0 / 48,07 Phase 2 4 / 24,54

CATANA

S \ WESTF \ Other \ 2018 \ COMME IL FAUT 5 x KANNAN (Z: Andreas Osterhoff \ B: Gut Beringhof (20001060))

37. Deutschland DE
242

Haßmann, Felix

Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V.

Phase 1 0 / 45,23 Phase 2 4 / 28,45

CASABLANCA AWZ

S \ MECKL \ Bay \ 2018 \ CALIDO S SON x CHACCO-BLUE (Z: Gestüt Lewitz \ B: Wolfgang ZIPPERLE (10127884))

38. Deutschland DE
353

Thiesen, Tomma

Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

Phase 1 0 / 43,11 Phase 2 4 / 30,09

BERT 74

W \ HOLST \ Chestnut \ 2018 \ BRANTZAU x CASQUETTO (Z: Jens Ritters \ B: Hinerk KÖHLBRANDT (10008861))

39. Deutschland DE
278

Langel, Kelly

RV Gut Jagenberg e.V.

Phase 1 0 / 50,37 Phase 2 4 / 31,99

TONES AND I

S \ Bay \ 2018 \ TOULON x CLINTON (Z: Oldenburger Springpferd \ B: Andrea HOUSTON (10135143))

40. Deutschland DE
200

Ahlmann, Hannes

RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV

Phase 1 0 / 48,51 Phase 2 4 / 32,20

MACGYVER 5

W \ HOLST \ Grey \ 2018 \ MILLION DOLLAR x COLMAN (Z: Manfred NIssen \ B: Manfred NISSEN (10333971))

41. Deutschland DE
245

Heineke, Simon

RFV Stall Moorhof e.V.

Phase 1 0 / 44,86 Phase 2 4 / 32,96

COCO CHANEL 296

S \ WESTF \ Chestnut \ 2017 \ CONTADUR x COMME IL FAUT 5 (Z: Heinz Lütke-Harmann \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG (20022170))

42. Deutschland DE
217

Böckmann, Leonie

RUFV Lastrup e.V.

Phase 1 0 / 50,31 Phase 2 4 / 34,73

CHECKLIGHT MW

S \ WESTF \ Other \ 2018 \ K.I CHECKTER x MON CHERI (Z: Max Weber \ B: Böckmann Pferde GmbH (20001209))

43. Vereinigtes K GB
249

HILL, Luke

Phase 1 0 / 48,96 Phase 2 4 / 34,93

VDL SAMBUCCI DE MUZE

H \ BWP \ Chestnut \ 2018 \ HUNTERS SCENDRO x VIGO D'ARSOUILLES STX (Z: De Brabander \ B: Joris DE BRABANDER (10126968), VDL Stud (20000130))

44. Deutschland DE
363

Weishaupt, Philipp

ZRFV Riesenbeck e.V.

Phase 1 0 / 46,92 Phase 2 5 / 42,40

ABERDEEN Z

W \ ZANG \ Bay \ 2018 \ AGANIX DU SEIGNEUR x CANTURO (Z: HS Sportpferde GmbH \ B: José María (jr) LAROCCA (10012371))

45. Deutschland DE
265

Klaphake, Laura

RV Oldenburger Münsterland e.V.

Phase 1 0 / 47,69 Phase 2 8 / 29,59

CORTES

W \ HANN \ Bay \ 2013 \ CHACCO-BLUE x STALYPSO (Z: Stefan Aust \ B: Mario ONATE (10002176))

46. Deutschland DE
339

Stevens, Mario

RUFV Lastrup e.V.

Phase 1 0 / 44,56 Phase 2 8 / 31,34

CAPRICE 564

S \ OS \ Bay \ 2018 \ CANOSO x ACTION-BREAKER (Z: Erich Stevens \ B: Stevens Sportpferde GmbH (20000468))

47. Deutschland DE
370

Rieskamp-Goedeking, Tim

RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V.

Phase 1 0 / 43,75 Phase 2 8 / 40,80

IB MARRY ME

S \ KWPN \ Bay \ 2017 \ GASPAHR x UKATO (Z: W. Uenk \ B: IB Berger Reit- u. Turnierpferde GmbH (20000062))

48. Egypt EG
236

EL BORAI, Ismail Osama

Phase 1 0 / 45,79 Phase 2 13 / 50,74

OLINDA

S \ KWPN \ Other \ 2019 \ APARDI x DAMIRO B (B: Mai SHOLA (10381724))

49. Tschechische Republik CZ
308

Reznicek, Martin

RUFV Herzlake u.Umg. e.V.

Phase 1 0 / 45,26 Phase 2 AUF

CHACKA CHACKA

S \ HOLST \ Grey \ 2015 \ CORNET OBOLENSKY x CATOKI (Z: Frank Plock \ B: Shari ZEY (10033213))

50. Deutschland DE
208

Becker, Marlene

RFV Albersloh e.V.

Phase 1 4 / 44,25 Phase 2

BERYL DES PRES

W \ SF \ Bay \ 2011 \ POPSTAR LOZONAIS x DJALISCO DU GUET (Z: Roland BAZIRE 50800 LA BLOUTIERE (FRA) \ B: Julia BECKER (10123787))

51. Deutschland DE
324

Schneider, Miriam

RFV Kastanienhof e.V

Phase 1 4 / 45,05 Phase 2

QUERIDA 110

S \ HOLST \ Grey \ 2017 \ QUIBERY 3 x LAVALL 5 (B: Miriam SCHNEIDER (10073182))

52. Deutschland DE
350

Süßenbach, Enrico

RFV Isernhagen

Phase 1 4 / 45,47 Phase 2

TABALUGA 279

W \ HANN \ Grey \ 2017 \ OTANGELO x SPARTACUS TN (Z: Ludwig und Lutz Decker GbR \ B: Robin KINDLER (10335185), Liam KOHAN (10319094))

53. Deutschland DE
305

Pieper, Emelie

RV Hellefeld e.V.

Phase 1 4 / 45,95 Phase 2

POLE POSITION 28

W \ OS \ Bay \ 2016 \ A PIKACHU DE MUZE x CENTADEL (Z: Gestüt Lewitz \ B: Sporthorses Baackmann GmbH (20000225))

54. Singapur SG
369

NAIR, Christie Paige

Phase 1 4 / 46,17 Phase 2

CORASON

W \ CH \ Bay \ 2013 \ CASSIRADO x TOULON (Z: Johann und Margrit Müller-Bürli \ B: Susan ANDREWS (10202669), Julian Gerard NAIR (10396124))

55. Deutschland DE
337

Steinle, Magdalena

SV Traktor Cavertitz e. V., Sekt. PS

Phase 1 4 / 46,24 Phase 2

CUPIDO NEWCASTLE Z

H \ ZANG \ Grey \ 2018 \ CICERO Z VAN PAEMEL x BALOUBET DU ROUET (Z: Sole Srl - Unipersonale \ B: Magdalena STEINLE (10183079))

55. Deutschland DE
228

de Boer-Schwarz, Paula

Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V.

Phase 1 4 / 46,24 Phase 2

PERCY 288

W \ HANN \ Chestnut \ 2015 \ PERIGUEUX x GLUECKSPILZ (Z: Manfred Kregel \ B: Stall Elisenhof GmbH (20000276))

57. Deutschland DE
347

Suppert, Sören

RV St. Georg Vorwerk e.V.

Phase 1 4 / 46,34 Phase 2

DESPAQUITO

W \ WESTF \ Bay \ 2017 \ DOMINATOR 2000 Z x BALOUBET DU ROUET (Z: M.Merschformann& J.Becker \ B: Julia BECKER (10123787))

58. Deutschland DE
342

Stolmeijer, Kathrin

ZRFV Riesenbeck e.V.

Phase 1 4 / 47,10 Phase 2

BALEX HH Z

H \ ZANG \ Bay \ 2018 \ BISQUET BALOU C x AIR FORCE HH (Z: NEW NORDIC HORSES \ B: Nadja PETER STEINER (10006562))

59. Niederlande NL
238

GREVE, Willem

Phase 1 4 / 47,67 Phase 2

BARONES DE JOLIE Z

S \ ZANG \ Bay \ 2018 \ BAMAKO DE MUZE x FOR PLEASURE (Z: De Jolie BVBA \ B: LOUISBURG FARM (20001989))

60. Deutschland DE
372

Schmidt, Magnus

PSV Domstadt Naumburg e.V.

Phase 1 4 / 47,84 Phase 2

BENTINO 7

W \ OS \ Grey \ 2019 \ BENTLEY x L.B. CRUMBLE (Z: Manfred Vogt \ B: Judith SCHMIDT (10160180), Sönke SCHMIDT (10160181))

61. Finnland FI
207

AROMAA, Niclas

Phase 1 4 / 47,94 Phase 2

LAOLA

S \ OS \ Chestnut \ 2017 \ OGANO x QUALITY 9 (Z: Gerd Sosath \ B: Gerd SOSATH (10012286))

62. Deutschland DE
352

Symmangk, Michael

RFV von Lützow Herford e.V.

Phase 1 4 / 48,03 Phase 2

NABAB'S UNO Z

H \ ZANG \ Bay \ 2012 \ NABAB DE REVE x NUMERO UNO (Z: Heel van G.W. \ B: Tobias NAGEL (10208403))

63. Dänemark DK
296

Nygaard, Zascha

ZRFV Albachten e. V.

Phase 1 4 / 48,73 Phase 2

CASALOU PS OLD

H \ OS \ Bay \ 2016 \ CASALLCO x BALOU DU ROUET (Z: Gestüt Lewitz \ B: Nista AG (20004566))

64. Niederlande NL
226

DE BOER, Julian

Phase 1 4 / 49,15 Phase 2

ROCCO VAN 'T ELZENHOUT

H \ BWP \ Bay \ 2017 \ CICERO VAN PAEMEL Z x GRAND CRU VD VIJF EIKEN (Z: Bruyninckx \ B: VDS HORSES (20018288))

65. Deutschland DE
351

Symmangk, Michael

RFV von Lützow Herford e.V.

Phase 1 4 / 49,82 Phase 2

EDWARD 55

W \ HANN \ Other \ 2016 \ ESCUDO 19 x QUINTENDER 2 (Z: Walter Sander \ B: Tobias NAGEL (10208403))

66. Deutschland DE
136

Gremme, Kira

RFV Greven e.V.

Phase 1 4 / 51,99 Phase 2

KALEEKARLA

W \ KWPN \ Bay \ 2015 \ A LEE SPRING POWER x CATANO (B: Meimei ZHU (10062577))

67. Irland IE
261

KENNY, Cait

Phase 1 8 / 42,98 Phase 2

NARITTA

S \ KWPN \ Bay \ 2018 \ CARRERA VDL x BALOUBET DU ROUET (Z: H.T. Poppe \ B: Sorcha KENNY (10257462))

68. Japan JP
319

SASSA, Shion

Phase 1 8 / 46,57 Phase 2

DELIRIUM DE MARS

W \ SF \ Other \ 2013 \ KANNAN*GFE x CHIN CHIN (B: Shion SASSA (10142871))

69. Niederlande NL
283

MULDER, Pim

Phase 1 8 / 47,77 Phase 2

DUNAGHMORE

W \ ISH \ Bay \ 2013 \ USTINOV x CRUISING (Z: Tom & Linda Magee \ B: Bosch Sporthorses (20001129), LIBERTAS FARM LLC (20001703), Mulder Sporthorses B.V. (20005117))

70. Finnland FI
334

SEPPÄLÄ, Jasmin

Phase 1 8 / 48,99 Phase 2

CHAPPER

H \ DSP (BAVAR \ Grey \ 2015 \ CHAP II x ASTI SPUMANTE 7 (Z: Patricia Bamberg \ B: SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226))

71. Schweden SE
307

Renström, Lina

RFV Greven e.V.

Phase 1 12 / 45,83 Phase 2

CASALLINA 8

S \ OS \ Bay \ 2016 \ CASALLCO x LAZIO (Z: Hof Richard, Dr. Katja Lange \ B: Nina FUCHS (10175404))

72. Deutschland DE
272

Kuhlage, Tobias

RFV Havixbeck-Hohenholte e.V.

Phase 1 12 / 49,65 Phase 2

HIGH OFFLEY MILO

S \ Grey \ 2017 (B: Ruth DOWIE (10162960))

73. Deutschland DE
213

Böckmann, Angelique

Ländl.ZRFV Marl e.V.

Phase 1 12 / 59,80 Phase 2

COLMINDA

S \ SWB \ Bay \ 2016 (B: Alexandro HERRERA (10362829))

Deutschland DE
348

Süßenbach, Enrico

RFV Isernhagen

Phase 1 AUS Phase 2

DYBALA 2

W \ HOLST \ Bay \ 2017 \ DIARADO x CLEARWAY (Z: Ulrich Steuber \ B: Robin KINDLER (10335185))

Geldpreis

5.000,00 €

DEHeiko Koolman

DEKlaus Blässing

NLRob Hatzmann

LUGuy Franziskus

AUF

Aufgegeben

AUS

Eliminiert

NG

Zurückgezogen

DIS

Disqualifiziert