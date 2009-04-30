CSI2* - Medium-Tour Final - 1.40 m
Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 222.1.4.3)
ILLI, Jone
CHADERA ROUGE PS
S \ OS \ Bay \ 2018 \ CHACOON BLUE x CHAMPS ELYSEES (Z: Gestüt Lewitz \ B: Michaels & Beerbaum GmbH (20000145))
Ehning, Kaya
RFV St. Martin Stadtlohn e. V.
COMME IL KENDA
S \ SWB \ Other \ 2017 \ COMME IL FAUT 5 x EMMERTON (Z: DaHa Gummarp AB \ B: Grace EHNING (10361953), Leon EHNING (10361954))
Heineke, Simon
RFV Stall Moorhof e.V.
EARLY BIRD
S \ HOLST \ Grey \ 2012 \ CLEARWAY x CONTENDRO I (Z: Marina Lueders \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG (20022170))
VAN ASTEN, Leopold
VDL GROEP NIAGARA
S \ HOLST \ Chestnut \ 2018 \ CASALL x BALOU DU ROUET (Z: Stoeterij Duyselshof B.V. \ B: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446))
Naeve, Robin
RV Am Wittensee
COMME SI COMME CA
S \ DWB \ Other \ 2017 \ COMME IL FAUT PLUS x CASSINI II (B: IB Berger Reit- u. Turnierpferde GmbH (20000062), Felix NAEVE (10169062))
Ahlmann, Pheline
RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV
KOCCO LU
S \ HOLST \ Bay \ 2018 \ COMME IL FAUT 5 x CORMINT (Z: Kersten Lutzke \ B: Kersten LUTZKE (10159961))
Schneider, Miriam
RFV Kastanienhof e.V
NYNESS
S \ KWPN \ Other \ 2018 \ BALOU DU ROUET x HEARTBREAKER (B: Jörg NAEVE (10001800))
Kutscher, Marco
ZRFV Riesenbeck e.V.
KIM 377
S \ HOLST \ Other \ 2017 \ KANNAN x DIAMANT DE SEMILLY (Z: Norbert Nowak \ B: Norbert NOWAK (10391431))
Klaphake, Laura
RV Oldenburger Münsterland e.V.
NEARCO MERELSNEST VDL
H \ BWP \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x KANNAN (Z: Stoeterij't Merelsnest BVBA \ B: VDL Stud (20000130))
SEPPÄLÄ, Jasmin
NEWSFLASH
S \ KWPN \ Bay \ 2018 (B: SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226))
Nagel, Carsten-Otto
RFV Stall Moorhof e.V.
CASPIATO M
H \ HOLST \ Grey \ 2017 \ CASALL x CARTHAGO (Z: ZG Herz, Angneta & Wolfgang \ B: Stall Magdalenenhof (20002411))
Kenny, Paraic
RV Oldenburger Münsterland e.V.
GANELE DE RIE Z
S \ ZANG \ Chestnut \ 2017 \ GINO-H x BAMAKO DE MUZE (Z: van Mele \ B: Rossminogue Horses Ltd. (20026397))
Blau, Clara
RUFV Rulle
CALIDO'S BLUE
H \ OS \ Bay \ 2017 \ CHACOON BLUE x CALIDO I (Z: Dieter Bloms \ B: Clara BLAU (10111407))
Ahlmann, Pheline
RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV
DON CORLEONE Z
W \ ZANG \ Bay \ 2017 \ DOMINATOR 2000 Z x CONTENDRO I (Z: Joachim Specht \ B: Andreas THEURER (10016919), Richard THEURER (10130177))
Kenny, Paraic
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CHRISTOPHER ROBIN
W \ HOLST \ Grey \ 2015 \ CHRISTIAN (Z: Peter Boris Deichner \ B: Dark Horse LLC (20020555))
DE BOER, Julian
JETOULON PK
W \ KWPN \ Bay \ 2014 \ ETOULON x A HOLD UP PREMIER (Z: van der Kroft \ B: Rodinde HOOGENRAAD (10124036))
Böckmann, Angelique
Ländl.ZRFV Marl e.V.
MANDATO VAN DE NEERHEIDE
W \ BWP \ Chestnut \ 2012 \ EMERALD x POMMEAU DU HEUP (Z: Eric van Giel \ B: Isabell JAUß (10166650), Marion JAUß (10166649))
MULDER, Pim
DIAMOND Z
H \ ZANG \ Bay \ 2017 \ DIAMANT DE SEMILLY x Q.BREITLING LS (Z: Hoogenboom \ B: Corien HOOGENBOOM (10162300), Freek HOOGENBOOM (10162299))
Höger, Selina
PSG Wiedersbach e.V.
KNIGHT RIDER
W \ KWPN \ Bay \ 2015 \ ELDORADO VD ZESHOEK x PADINUS (Z: J.A.G. Misdorp \ B: Selina HÖGER (10084895))
Nicht platzierte Teilnehmer
Diederichsmeier, Mynou
RV Aller-Weser e.V.
HAUPTKOMMISSAR
H \ KWPN \ Other \ 2017 \ HARLEY x CLINTON (Z: H. Weerdt \ B: Fritz Dieter TIETJEN (10130060))
HOUTZAGER, Marc
NINA MARIA
S \ KWPN \ Bay \ 2018 \ COMTHAGO VDL x CARDENTO 933 (Z: M. van Deurzen \ B: Stal Houtzager-Kayser (20000020))
Nagel, Carsten-Otto
RFV Stall Moorhof e.V.
ZIRRADO
W \ HOLST \ Grey \ 2016 \ VDL ZIROCCO BLUE x SAN PATRIGNANO CORRADO (Z: Astrid Schneider \ B: Astrid SCHNEIDER (10395317))
HOUTZAGER, Marc
NEVILLE
W \ KWPN \ Chestnut \ 2018 \ COMTHAGO VDL x FURORE (Z: G.R. Turksema \ B: Stal Houtzager-Kayser (20000020))
Pedersen, Sören
Turniergemeinschaft Wohlde e.V.
TAILORMADE CHUBBY CHECKER
H \ OS \ Grey \ 2018 \ CHACOON BLUE x LONDON (Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps (20000630))
Pedersen, Sören
Turniergemeinschaft Wohlde e.V.
TAILORMADE CHOUPETTE
S \ OS \ Bay \ 2018 \ CHACOON BLUE x LONDON (Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps (20000630))
Nygaard, Zascha
ZRFV Albachten e. V.
CHAVANNO PS
W \ OS \ Chestnut \ 2018 \ CHACFLY PS x SANVARO (Z: Gestüt Lewitz \ B: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526), Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557))
WINCHESTER, Chloe
FREAKY DANCER Z
H \ ZANG \ Other \ 2016 \ FOR PLEASURE x CARTHAGO Z (Z: Stoeterij Zangersheide \ B: Sporthorses Baackmann GmbH (20000225))
Grimm, Thomas
RV Schutterwald
UPSASA
W \ ZfDP \ Other \ 2014 \ URIKO x COER D'AMOUR (Z: Romina Perwas \ B: Klaus VIEHOF (10301848))
Rüder, Kai
TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.
LAQUERO
W \ HOLST \ Chestnut \ 2016 \ LORD Z x COLMAN (B: Bernhard REEMTSMA (10061011), Mathies RÜDER (10159055))
Becker, Marlene
RFV Albersloh e.V.
CAMELOT 143
W \ OS \ Bay \ 2013 \ CABACHON x BALOUBET DU ROUET (Z: Gestüt Lewitz \ B: Julia BECKER (10123787))
de Boer-Schwarz, Paula
Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V.
ZANDONA
W \ HOLST \ Chestnut \ 2017 \ ZINEDINE x NEW QUIDAM (Z: Norbert Frings \ B: Hof am Eifgen Pferdesport GmbH (20000266))
Nieberg, Gerrit
RV St. Hubertus Wolbeck e. V.
DON PLUS
W \ WESTF \ Chestnut \ 2017 \ DIAMANT DE SEMILLY x BALOU DU ROUET (Z: Ignaz Berger \ B: European Youngsters (20002973), Hendrik SNOEK (10183301))
KUROCHKINA, Diana
HITCH D'ELLIPSE
W \ SF \ Other \ 2017 \ CANTURO*BOIS MARGOT x ADELFOS (B: Diana KUROCHKINA (10156414))
Nallon, Ciaran
ZRFV Riesenbeck e.V.
LITTLE SPECIAL IN RED M
S \ HOLST \ Chestnut \ 2018 \ I M SPECIAL DE MUZE x CALIDO I (Z: Franz-Gerhard Mühlenbeck \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656))
Thiesen, Tomma
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
MANUEL VON DER SOEHR
W \ OS \ Bay \ 2018 \ MANCHESTER VAN'T PARADIJS x STALYPSO (Z: Christian Schroeder \ B: Hof Söhr GbR (20022297))
Müller, Kathrin
ZRFV Voßwinkel e.V.
CATANA
S \ WESTF \ Other \ 2018 \ COMME IL FAUT 5 x KANNAN (Z: Andreas Osterhoff \ B: Gut Beringhof (20001060))
Haßmann, Felix
Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V.
CASABLANCA AWZ
S \ MECKL \ Bay \ 2018 \ CALIDO S SON x CHACCO-BLUE (Z: Gestüt Lewitz \ B: Wolfgang ZIPPERLE (10127884))
Thiesen, Tomma
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
BERT 74
W \ HOLST \ Chestnut \ 2018 \ BRANTZAU x CASQUETTO (Z: Jens Ritters \ B: Hinerk KÖHLBRANDT (10008861))
Langel, Kelly
RV Gut Jagenberg e.V.
TONES AND I
S \ Bay \ 2018 \ TOULON x CLINTON (Z: Oldenburger Springpferd \ B: Andrea HOUSTON (10135143))
Ahlmann, Hannes
RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV
MACGYVER 5
W \ HOLST \ Grey \ 2018 \ MILLION DOLLAR x COLMAN (Z: Manfred NIssen \ B: Manfred NISSEN (10333971))
Heineke, Simon
RFV Stall Moorhof e.V.
COCO CHANEL 296
S \ WESTF \ Chestnut \ 2017 \ CONTADUR x COMME IL FAUT 5 (Z: Heinz Lütke-Harmann \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG (20022170))
Böckmann, Leonie
RUFV Lastrup e.V.
CHECKLIGHT MW
S \ WESTF \ Other \ 2018 \ K.I CHECKTER x MON CHERI (Z: Max Weber \ B: Böckmann Pferde GmbH (20001209))
HILL, Luke
VDL SAMBUCCI DE MUZE
H \ BWP \ Chestnut \ 2018 \ HUNTERS SCENDRO x VIGO D'ARSOUILLES STX (Z: De Brabander \ B: Joris DE BRABANDER (10126968), VDL Stud (20000130))
Weishaupt, Philipp
ZRFV Riesenbeck e.V.
ABERDEEN Z
W \ ZANG \ Bay \ 2018 \ AGANIX DU SEIGNEUR x CANTURO (Z: HS Sportpferde GmbH \ B: José María (jr) LAROCCA (10012371))
Klaphake, Laura
RV Oldenburger Münsterland e.V.
CORTES
W \ HANN \ Bay \ 2013 \ CHACCO-BLUE x STALYPSO (Z: Stefan Aust \ B: Mario ONATE (10002176))
Stevens, Mario
RUFV Lastrup e.V.
CAPRICE 564
S \ OS \ Bay \ 2018 \ CANOSO x ACTION-BREAKER (Z: Erich Stevens \ B: Stevens Sportpferde GmbH (20000468))
Rieskamp-Goedeking, Tim
RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V.
IB MARRY ME
S \ KWPN \ Bay \ 2017 \ GASPAHR x UKATO (Z: W. Uenk \ B: IB Berger Reit- u. Turnierpferde GmbH (20000062))
EL BORAI, Ismail Osama
OLINDA
S \ KWPN \ Other \ 2019 \ APARDI x DAMIRO B (B: Mai SHOLA (10381724))
Reznicek, Martin
RUFV Herzlake u.Umg. e.V.
CHACKA CHACKA
S \ HOLST \ Grey \ 2015 \ CORNET OBOLENSKY x CATOKI (Z: Frank Plock \ B: Shari ZEY (10033213))
Becker, Marlene
RFV Albersloh e.V.
BERYL DES PRES
W \ SF \ Bay \ 2011 \ POPSTAR LOZONAIS x DJALISCO DU GUET (Z: Roland BAZIRE 50800 LA BLOUTIERE (FRA) \ B: Julia BECKER (10123787))
Schneider, Miriam
RFV Kastanienhof e.V
QUERIDA 110
S \ HOLST \ Grey \ 2017 \ QUIBERY 3 x LAVALL 5 (B: Miriam SCHNEIDER (10073182))
Süßenbach, Enrico
RFV Isernhagen
TABALUGA 279
W \ HANN \ Grey \ 2017 \ OTANGELO x SPARTACUS TN (Z: Ludwig und Lutz Decker GbR \ B: Robin KINDLER (10335185), Liam KOHAN (10319094))
Pieper, Emelie
RV Hellefeld e.V.
POLE POSITION 28
W \ OS \ Bay \ 2016 \ A PIKACHU DE MUZE x CENTADEL (Z: Gestüt Lewitz \ B: Sporthorses Baackmann GmbH (20000225))
NAIR, Christie Paige
CORASON
W \ CH \ Bay \ 2013 \ CASSIRADO x TOULON (Z: Johann und Margrit Müller-Bürli \ B: Susan ANDREWS (10202669), Julian Gerard NAIR (10396124))
Steinle, Magdalena
SV Traktor Cavertitz e. V., Sekt. PS
CUPIDO NEWCASTLE Z
H \ ZANG \ Grey \ 2018 \ CICERO Z VAN PAEMEL x BALOUBET DU ROUET (Z: Sole Srl - Unipersonale \ B: Magdalena STEINLE (10183079))
de Boer-Schwarz, Paula
Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V.
PERCY 288
W \ HANN \ Chestnut \ 2015 \ PERIGUEUX x GLUECKSPILZ (Z: Manfred Kregel \ B: Stall Elisenhof GmbH (20000276))
Suppert, Sören
RV St. Georg Vorwerk e.V.
DESPAQUITO
W \ WESTF \ Bay \ 2017 \ DOMINATOR 2000 Z x BALOUBET DU ROUET (Z: M.Merschformann& J.Becker \ B: Julia BECKER (10123787))
Stolmeijer, Kathrin
ZRFV Riesenbeck e.V.
BALEX HH Z
H \ ZANG \ Bay \ 2018 \ BISQUET BALOU C x AIR FORCE HH (Z: NEW NORDIC HORSES \ B: Nadja PETER STEINER (10006562))
GREVE, Willem
BARONES DE JOLIE Z
S \ ZANG \ Bay \ 2018 \ BAMAKO DE MUZE x FOR PLEASURE (Z: De Jolie BVBA \ B: LOUISBURG FARM (20001989))
Schmidt, Magnus
PSV Domstadt Naumburg e.V.
BENTINO 7
W \ OS \ Grey \ 2019 \ BENTLEY x L.B. CRUMBLE (Z: Manfred Vogt \ B: Judith SCHMIDT (10160180), Sönke SCHMIDT (10160181))
AROMAA, Niclas
LAOLA
S \ OS \ Chestnut \ 2017 \ OGANO x QUALITY 9 (Z: Gerd Sosath \ B: Gerd SOSATH (10012286))
Symmangk, Michael
RFV von Lützow Herford e.V.
NABAB'S UNO Z
H \ ZANG \ Bay \ 2012 \ NABAB DE REVE x NUMERO UNO (Z: Heel van G.W. \ B: Tobias NAGEL (10208403))
Nygaard, Zascha
ZRFV Albachten e. V.
CASALOU PS OLD
H \ OS \ Bay \ 2016 \ CASALLCO x BALOU DU ROUET (Z: Gestüt Lewitz \ B: Nista AG (20004566))
DE BOER, Julian
ROCCO VAN 'T ELZENHOUT
H \ BWP \ Bay \ 2017 \ CICERO VAN PAEMEL Z x GRAND CRU VD VIJF EIKEN (Z: Bruyninckx \ B: VDS HORSES (20018288))
Symmangk, Michael
RFV von Lützow Herford e.V.
EDWARD 55
W \ HANN \ Other \ 2016 \ ESCUDO 19 x QUINTENDER 2 (Z: Walter Sander \ B: Tobias NAGEL (10208403))
Gremme, Kira
RFV Greven e.V.
KALEEKARLA
W \ KWPN \ Bay \ 2015 \ A LEE SPRING POWER x CATANO (B: Meimei ZHU (10062577))
KENNY, Cait
NARITTA
S \ KWPN \ Bay \ 2018 \ CARRERA VDL x BALOUBET DU ROUET (Z: H.T. Poppe \ B: Sorcha KENNY (10257462))
SASSA, Shion
DELIRIUM DE MARS
W \ SF \ Other \ 2013 \ KANNAN*GFE x CHIN CHIN (B: Shion SASSA (10142871))
MULDER, Pim
DUNAGHMORE
W \ ISH \ Bay \ 2013 \ USTINOV x CRUISING (Z: Tom & Linda Magee \ B: Bosch Sporthorses (20001129), LIBERTAS FARM LLC (20001703), Mulder Sporthorses B.V. (20005117))
SEPPÄLÄ, Jasmin
CHAPPER
H \ DSP (BAVAR \ Grey \ 2015 \ CHAP II x ASTI SPUMANTE 7 (Z: Patricia Bamberg \ B: SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226))
Renström, Lina
RFV Greven e.V.
CASALLINA 8
S \ OS \ Bay \ 2016 \ CASALLCO x LAZIO (Z: Hof Richard, Dr. Katja Lange \ B: Nina FUCHS (10175404))
Kuhlage, Tobias
RFV Havixbeck-Hohenholte e.V.
HIGH OFFLEY MILO
S \ Grey \ 2017 (B: Ruth DOWIE (10162960))
Böckmann, Angelique
Ländl.ZRFV Marl e.V.
COLMINDA
S \ SWB \ Bay \ 2016 (B: Alexandro HERRERA (10362829))
Süßenbach, Enrico
RFV Isernhagen
DYBALA 2
W \ HOLST \ Bay \ 2017 \ DIARADO x CLEARWAY (Z: Ulrich Steuber \ B: Robin KINDLER (10335185))
Geldpreis
5.000,00 €
DEHeiko Koolman
DEKlaus Blässing
NLRob Hatzmann
LUGuy Franziskus
AUF
Aufgegeben
AUS
Eliminiert
NG
Zurückgezogen
DIS
Disqualifiziert